Москва, 4 марта, 2017, 21:35 — ИА Регнум. На востоке Москвы совершен вооруженный налет на ювелирный магазин. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Ограбление

Инцидент произошел в субботу вечером, 4 марта, на ул. 11-я Парковая.

«Трое неизвестных вошли в магазин, расположенный в д. 9/35 на ул. 11-я Парковая, — сказал источник. — Преступники, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили с витрин ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле».

В пресс-службе управления МВД добавили, что среди посетителей и персонала магазина никто не пострадал.

В настоящее время на месте преступления работает оперативно-следственная группа, которая пытается установить сумму ущерба.

В городе объявлен план «Перехват».