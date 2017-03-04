Москва, 4 марта, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал игру своей команды в матче восемнадцатого тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Кирилл Венедиктов Артём Дзюба

«Нам не хватило креатива какого-то впереди, агрессии, — цитирует игрока сборной России «Р-Спорт». — Мы понимали, что ЦСКА будет играть от обороны, что с начала второго тайма мы точно не пропустим. Но и забить не смогли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта ФК ЦСКА (Москва) сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче восемнадцатого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

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