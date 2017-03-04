Цхинвал, 4 марта, 2017, 19:31 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Эдуард Кокойты и Дмитрий Медведев

В субботу 4 марта в Цхинвале прошло собрание организаторов всенародного схода Южной Осетии. Сход должен был состояться в юго-осетинской столице в воскресенье 5 марта, однако проведение мероприятия не было санкционировано мэрией Цхинвала. В этот же день ЦИК Южной Осетии отказал Эдуарду Кокойты в регистрации в качестве кандидата на пост президента РЮО. Основанием стало «отсутствие ценза оседлости». Соответствующие документы предоставили КГБ и МВД республики, которые Эдуард Кокойты назвал подложными, и потребовал отставки главы КГБ РЮО Виктора Шаргаева и министра внутренних дел Ахсара Лавоева до 12.00 воскресенья 5 марта."Мы будем добиваться этой отставки в рамах закона и в соответствии с Конституцией РЮО в связи с совершением ими должностных преступлений уголовного характера, — заявил Кокойты под овации собравшихся. — Согласно документу, 31 октября 2016 года, в свой день рождения, оказывается, я находился на территории РЮО, тогда как меня здесь точно не было. А 8 августа 2016 года, оказывается, меня здесь не было, хотя в соответствии с заложенной мной и поддерживаемой традицией, я возлагал цветы на месте гибели российских, осетинских солдат и добровольцев. Я эту традицию заложил, и никогда ее не нарушал». По словам Кокойты, он пригласит в суд президента Леонида Тибилова выступить свидетелем, что 8 августа 2016 года Кокойты находился в республике.

Одновременно, он обрушился с критикой и на действующие власти республики, которые обвинил в несостоятельности и неспособности защитить интересы народа и республики.

«Мы видим, какими методами действует нынешняя власть… Я никогда не позволял себе критических высказываний в адрес действующего президента и в адрес спикера парламента. Но раз эти люди являются марионетками в руках каких-то внешних сил, и не в состоянии отражать интересы многонационального народа Южной Осетии, тех ребят, которые с оружием в руках защитили Республику, то пускай они нам не мешают. Мы можем за себя постоять, за Аланию. Мы будем до конца стоять за наш народ и за право каждого гражданина Республики Южная Осетия голосовать, избирать и быть избранным. Самое большое наше достояние это демократия, чтобы каждый приходил и голосовал, и каждый мог быть избранным. Подложные документы не помешают народу Южной Осетии сделать свой выбор, и мы обязательно этот выбор сделаем. Это будет выбор за наш народ, за Аланию, за Россию», — заявил Кокойты.

При этом, по его словам, «люди, которые приезжают, проваливают поручения президента Российской Федерации и бьют по самому ценному, что у нас есть, нашим отношениям с любимой Россией». «Хватит указывать народу Южной Осетии из-за пределов страны, кого нам выбирать и определять, как нам здесь жить. Из-за этих чиновников-гастарбайтеров, мы портить отношения с Россией никогда не будем, и будем за эти чистые отношения бороться. Ни один провокатор не добьется того, чтобы мы поменяли свое отношение к России… Для нас самое главное — действовать в рамках закона, сплотить нашу общественность, наш народ, не делить на сторонников Тибилова, Бибилова, Кокойты. Мы ждем всех у себя, кто считает, что нужно сплотиться. Мы знаем, что люди у власти не в состоянии отстаивать честь и интересы нашего народа, нашей республики. Южная Осетия принадлежит многонациональному народу ЮО, и он должен делать свой выбор без вмешательства извне. Мы за честный выбор, и мы добьемся проведения честных выборов», — заявил Кокойты. При этом, он призвал власти, которые утром 4 марта перекрыли улицы в центре города, не нагнетать ситуацию. По его словам, он сделает все, чтобы удержать стабильность в нашей республике. «Я заявляю, что беру на себя ответственность и буду противостоять всем внешним силам, под которые прогнулись нынешняя власть и депутаты. Нам хотят указывать здесь, как нам жить, как голосовать. Но 2011 год не пройдет. Мы сами все возьмем в свои руки и проведем нормальные честные чистые выборы», — заявил Эдуард Кокойты.