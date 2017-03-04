Орел, 4 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Тела 30-летнего мужчины и трехлетней девочки, его дочери, обнаружены в одной из квартир пятиэтажного дома в селе Отрадинское Мценского района Орловской области 4 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Pixabay.com Убийство

На телах мужчины и ребенка следователи обнаружили ранения. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления Андрея Талдыкина, в состав которой входят следователи по особо важным делам, следователи-криминалисты, эксперты, сотрудники полиции», — сообщили в СКР.

Следователи уже определились с приоритетной версией трагедии — по предварительным данным, мужчина убил свою дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.

В начале этой недели также от рук отца погибла полуторагодовалая девочка в Воронежской области: по словам мужчины, он боялся, что бывшая жена запретит ему видеться с ребенком, и решился на убийство.