Москва, 4 марта, 2017, 18:27 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран российский «эль-классико» 18-го тура РФПЛ между командами ЦСКА и «Зенит». Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В первом тайме больше голевых моментов имели «армейцы», но опасные удары Алана Дзагоева и Аарона Самуэля Оланаре были мимо ворот.

В середине второго тайма шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум заработал вторую желтую карточку за споры с арбитром и был удален. После этого «Зенит» начал давить и имел великолепные шансы забить, но защита «красно-синих», включая Игоря Акинфеева, сыграла выше всех похвал и оставила ворота в неприкосновенности.

Статистика матча (ЦСКА/ «Зенит»)

Удары 9/7

Удары в створ 0/1

Удары в каркас 0/1

Владение 38%/62%

Угловые 2/1

Фолы 19/13

Точность передач 73%/86%

Выносы 10/21

На данный момент московские «армейцы» идут на 3-м месте с 33-мя очками после 18-ти игр. «Бело-голубые» сократили отставание от лидирующего «Спартака» до 4-х очков, набрав 36-е очко.

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Головин, Оланаре, Ионов. (Виктор Гончаренко).

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Жулиано, Маурисио, Гарсия, Кокорин, Данни, Дзюба. (Мирча Луческу).

Главный арбитр матча: Александр Егоров.

Предупреждения: Головин — 29, А. Березуцкий — 37, Гарсия — 65, Вернблум — 66, Жирков — 90+2.

Удаления: Вернблум — 71.