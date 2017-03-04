ЦСКА в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Зенитом»
Москва, 4 марта, 2017, 18:27 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран российский «эль-классико» 18-го тура РФПЛ между командами ЦСКА и «Зенит». Матч завершился со счетом 0:0.
В первом тайме больше голевых моментов имели «армейцы», но опасные удары Алана Дзагоева и Аарона Самуэля Оланаре были мимо ворот.
В середине второго тайма шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум заработал вторую желтую карточку за споры с арбитром и был удален. После этого «Зенит» начал давить и имел великолепные шансы забить, но защита «красно-синих», включая Игоря Акинфеева, сыграла выше всех похвал и оставила ворота в неприкосновенности.
Статистика матча (ЦСКА/ «Зенит»)
Удары 9/7
Удары в створ 0/1
Удары в каркас 0/1
Владение 38%/62%
Угловые 2/1
Фолы 19/13
Точность передач 73%/86%
Выносы 10/21
На данный момент московские «армейцы» идут на 3-м месте с 33-мя очками после 18-ти игр. «Бело-голубые» сократили отставание от лидирующего «Спартака» до 4-х очков, набрав 36-е очко.
Составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Головин, Оланаре, Ионов. (Виктор Гончаренко).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Жулиано, Маурисио, Гарсия, Кокорин, Данни, Дзюба. (Мирча Луческу).
Главный арбитр матча: Александр Егоров.
Предупреждения: Головин — 29, А. Березуцкий — 37, Гарсия — 65, Вернблум — 66, Жирков — 90+2.
Удаления: Вернблум — 71.