Вашингтон, 4 марта, 2017, 15:59 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп может временно отложить работу над соглашением с Российской Федерацией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим вопросам национальной безопасности. Речь идет об очередной утечке, которую сегодня, 4 марта, транслирует Associated Press со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Российско-американские отношения находятся у опасной черты. Дело в том, что в ходе своей предвыборной кампании, Трамп неоднократно заявлял, что налаживание российско-американских отношений является выгодным для США. Победив на выборах и придя к власти, он заявил, что собирается заключить с Россией сделку.

Но проигравшие выборы демократы решили не сдаваться и довести Трампа до импичмента. Полномасштабную политическую войну против Трампа демократы начали с дискредитации его команды, с помощью которой, он и выиграл выборы.

Основным обвинением, на этом этапе войны стали якобы имевшие место связи с Россией некоторых членов команды Трампа. Первой жертвой стал советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн.

Теперь обвинения в связях с Россией нависли над генеральным прокурором (он же министр юстиции) Джеффом Сешнсом. Похожие обвинения выдвигают ещё против двух советников Трампа.

На таком фоне, какое бы то ни было сближение Трампа с Россией выглядит маловероятным, хотя американский президент пока не сказал ничего определенного в отношении РФ.

Сателлиты США всячески отговаривают Трампа от сближения или даже какого-либо соглашения с Россией. Они играют на бизнес-прошлом Трампа и указывают ему, что будет намного сложнее восстановить лидирующую роль США в мире, если Вашингтон пойдет на уступки перед Москвой.