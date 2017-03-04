Москва, 4 марта, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Русская православная церковь отказалась комментировать заявление депутата Государственной думы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской о том, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный перед зданием прокуратуры Крыма, замироточил. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 марта, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает радиостанция «Говорит Москва».

Politrussia.com Наталья Поклонская

Напомним, ранее Поклонская в эфире телеканала «Царьград» заявила, что ей позвонили из Крыма и рассказали, что бюст Николая II, установленный в сквере у часовни, расположенной неподалеку от здания крымской прокуратуры, где раньше работала Поклонская, замироточил.

Русская православная церковь не стала комментировать это заявление Поклонской. Кипшидзе заявил: «Можете сказать, что мы отказались [от комментариев]».

Наталья Поклонская давно известна своим крайне странным пристрастием ко всему, что связано с личностью последнего российского императора. Она много раз заявляла, что отречение императора было незаконным.

В 2016 году Поклонская совершила крайне негативный поступок, выйдя на шествие «Бессмертного полка» с иконой Николая II. Её поступок вызвал широкий общественный резонанс и всеобщее осуждение.

После этого события в мае 2016 года, Поклонская стала депутатом Государственный думы, пройдя по партийным спискам «Единой России».