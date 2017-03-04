Ташкент, 4 марта, 2017, 13:44 — ИА Регнум. В Узбекистане с 10 марта вводится в обращение денежная купюра номиналом 10 тыс. сумов, сообщает Центробанк страны.

Abduvali Десять ты сяч сумов

Пока самой крупной банкнотой в Узбекистане является купюра достоинством в 5 тыс. сумов, она введена в обращение в июле 2013 года.

На сегодня официальный курс составляет 3405 сумов за один доллар. Однако, на черном рынке курс достиг отметки в 7,1 тыс. сумов за единицу американской валюты.

В Узбекистане существуют четыре курса обмена иностранной валюты. Курс Центрального банка Узбекистана используется, в основном для статистических данных, граждане республики не могут купить наличную валюту по этому (официальному) курсу.

Существует также и биржевой курс доллара, который составляет около 10 тыс. сумов за доллар. Им пользуются импортеры товаров, однако валюта на бирже также имеется в ограниченном количестве.

«Черным» курсом пользуется основное население и бизнес. Валюту по этому курсу граждане и бизнес могут приобрести повсеместно вблизи рынков и торговых точек. других местах, облюбованных уличными менялами.

В узбекских банках также действует так называемый коммерческий курс, который банки используют при продаже валюты физлицам для зачисления на карту. Он выше государственного примерно на 50 сумов, а банки продают физлицам валюту из расчета 2000 долларов в один квартал.