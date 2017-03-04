Ташкент, 4 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Азиатксий банк развития предоставит Узбекистану 573 млн долларов на реализацию ряда инфраструктурных проектов. Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы АБР Такехико Накао.

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В ходе встречи Мирзиёев отметил динамично укрепляющееся взаимовыгодное партнерство между Узбекистаном и АБР по реализации приоритетных программ и проектов, направленных на модернизацию отраслей экономики и инфраструктуры страны.

В свою очередь, президент АБР заверил о готовности банка развития к углублению полномасштабного сотрудничества с Узбекистаном.

По итогам встреч делегации АБР в министерствах и ведомствах Узбекистана подписаны соглашения по реализации четырех проектов в сферах малого бизнеса, плодоовощеводства, развития системы водоснабжения и автодорожной инфраструктуры.

Узбекистан стал членом АБР в 1995 году, в настоящее время портфель плодотворного сотрудничества включает 59 проектов общей стоимостью свыше 14 млрд долларов, в рамках которых привлечено финансирование банка более чем на 6 млрд долларов.

Среди крупных реализованных и реализуемых проектов с участием Азиатского банка развития — строительство современных парогазовых установок на Талимарджанской и Тахиаташской тепловых электростанциях, модернизация высоковольтных линий электропередачи, строительство типовых жилых домов в сельской местности, реконструкция систем водоснабжения и объектов санитарии в различных регионах республики, восстановление системы Аму-Бухарского машинного канала, электрификация железной дороги Мараканд-Карши, поддержка проектов малого бизнеса, предпринимательства и многие другие.