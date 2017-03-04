Москва, 4 марта, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Арктическая экспедиция министерства обороны России, в рамках которой проводятся испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, преодолела порядка 600 километров. Об этом сегодня, 4 марта, заявил журналистам заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика М. Меньшикова Айсберг. о Чампа.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты Главного автобронетанкового управления министерства обороны и представители военной промышленности проводят проверку новых и перспективных образцов военной техники в условиях Арктики.

Боевые машины должны совершить автономный марш протяженностью более двух тысяч километров в арктических условиях. За время испытаний будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности.

Также специалисты Минобороны РФ проверят образцы новой военной техники на готовность выполнения боевых задач, поддержания микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу и в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 метров в секунду, а также других особенностей Крайнего Севера.

Экспедиция стартовала от поселка Тикси и должна добраться до острова Котельный, а затем вернуться обратно. Маршрут экспедиции пролегает по льду, покрывающему море Лаптевых и проливы между островами, а также по прибрежной зоне.

По словам Булгакова, на данный момент экспедиция преодолела около 600 километров. «Представители МО РФ и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной техники двигаются по маршруту от поселка Тикси (Республика Саха (Якутия) до острова Котельный, а затем обратно по морю Лаптевых, покрытому льдом, и прибрежной зоне», — напомнил представитель Минобороны РФ.