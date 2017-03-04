Москва, 4 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации одобрило подготовленный министерством строительства документ, который устанавливает новые правила отбора банков, на счетах которых могут быть размещены средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 4 марта, на официальном сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором, утвержденное постановлением правительства РФ», — сказано в документе.

Данное решение должно минимизировать риски отзыва лицензии у банка, где размещаются временно свободные средства фонда капитального ремонта. Также это изменение призвано позволить стабильно функционировать региональным системам капитального ремонта.

Согласно разработанному Минстроем документу, банки, в которых могут быть размещены средства фонда капитального ремонта, должна участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках. Кроме того, такие организации должны находится под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, либо госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Кроме того, кредитная организация, которая хочет получить возможность хранить деньги фонда капремонта, должна иметь точки приема платежей в каждом муниципальном образовании, указанном в извещении о проведении конкурса.

Напомним, в конце 2012 года Государственная дума приняла закон о создании региональных систем капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственником помещений. Первые региональные системы капремонта начали работу в 2014 году.