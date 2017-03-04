Пекин, 4 марта, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Появились новые доказательства того, что доисторические гоминиды в северной части Китая могли быть гибридами туземных и европейских популяций, что бросает вызов расхожей африканской теории происхождения человека, сообщает 4 марта китайское издание China Daily со ссылкой на доклад в научном издании.

Магритт Рене (мн). Человек, размышляющий о безумии. 1928

Человеческие ископаемые черепа возрастом от 105 до 125 тыс. лет, найденные в городе Сючан провинции Хэнань, совмещают признаки китайских гоминидов, ранних современных людей и неандертальцев, сообщается в докладе, опубликованном в журнале Science Magazine в четверг, 2 марта.

Исследования двух черепов Xuchang 1 и Xuchang 2, обнаруженных в 2007 и в 2014 годах соответственно, показали наличие схожей структуры затылочных костей и отверстий внутреннего уха с неандертальцами, заявил ведущий автор доклада и исследователь из Хэнаньского провинциального института культурного наследия и археологии Ли Чжанян.

Сючанские черепа также имеют примитивные особенности синантропа, или «пекинского человека», включая малый объем черепной коробки, плоский мозговой череп и короткий сосцевидный отросток.

«Сючанские люди жили в промежутке между пекинскими людьми (около 200−700 тыс. лет назад) и современными людьми (около 40 тыс. лет назад), доказывая преемственность эволюции человека на севере Китая», — заявил Ли.

Существует твердое убеждение в африканской теории происхождения человека, однако, есть две конкурирующие теории в палеоантропологии: африканская и мультирегиональная.

По словам Ли, неандертальцы проживали в Европе, северной Африке и западной Азии между 30 и 130 тыс. лет назад.

«Это первый случай нахождения ископаемых, имеющих характеристики неандертальцев, найденных в восточной Азии», — заявил Ли, посвятивший 12 лет жизни раскопкам в Сючане.

Соавтор доклада профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эрик Тринкаус также полагает, что сючанские черепа повлияют на изучение происхождения человека.

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