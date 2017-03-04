Пекин, 4 марта, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Китайской навигационной системой BeiDou пользуются уже более 10 млн человек, при этом некоторые китайские компании уже начинают отказываться от GPS в пользу национального аналога, сообщает 3 марта издание «Жэньминь жибао» со ссылкой на данные специалистов.

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Согласно заявлениям главы Китайской национальной администрации Глобальной навигационной спутниковой системы Фу Юна, китайская национальная система спутниковой навигации BeiDou к настоящему моменту обслуживает более 10 млн пользователей. Кроме того, она закончила наблюдения за 18 000 км газопроводных труб в Пекине в рамках подготовки пекинской газовой компании Beijing Gas Group к отказу от использования американской системы GPS в пользу китайского аналога.

Все функции навигационной системы в норме. Такие ключевые показатели, как точность позиционирования и время отклика лучше, чем предусматривалось ранее, сообщает издание.

Система BeiDou является независимой китайской разработкой. Она предоставляет услуги геопозиционирования, навигации и временного позиционирования высокой точности для пользователей по всему миру. Первый спутник был запущен в 2000 году в качестве китайской альтернативы системам глобального позиционирования других стран. В декабре 2012 года система начала работу на территории Китая и ряда стран АТР.