Пекин, 4 марта, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Рост экспортного производственно-промышленного сектора Индии является добрым знаком для развития индийской экономики, однако, в то же время, несет конкурентные риски и вызовы для китайских производителей в виду ряда конкурентных преимуществ Индии. В то же время, особого повода волноваться у Китая пока нет, сообщает 3 марта обозреватель китайского ежедневного издания Global Times.

Флаг Индии

По мнению экономического обозревателя издания Ху Вэйцзя, много дискуссий было вокруг того, является ли «превосходящий ожидания в 7% экономический рост» Индии с октября по декабрь 2016 года достоверным. Между тем куда меньше внимания было уделено ярким моментам индийской экономики. А их, полагает эксперт, нельзя игнорировать, так это есть ни что иное, как возросшая конкурентоспособность производственного сектора Индии.

«Шаги по демонетизации Нерендры Моди придали импульс экономике страны. Индийский производственный сектор рос на 8,3% в третьем квартале финансового года в стране. Это является крупным достижением для Индии, даже если рост «дутый», как полагают некоторые аналитики», — заявляет обозреватель. «Стремительный рост индийского производственного сектора, вероятно, продолжится. Индийский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) по версии Nikkei вырос до 50,7 пунктов в феврале с 50,4 пунктов в январе в ожидании расширения активности в секторе».

Однако, по его мнению, Индия по-прежнему находится в начальной стадии развития экспортно-ориентированной производственной промышленности, хотя у страны огромный потенциал для создания регионального узла трудоемких производств. При этом, согласно ряду исследований, китайская почасовая ставка в 2016 году почти в пять раз выше, чем в Индии, что дает ей существенные преимущества, которые опасно игнорировать.

«Еще слишком рано утверждать, что Индия заменит Китай в роли производственного гиганта, поскольку не так легко сформировать полную производственную цепочку от винтика до коммерческого авиалайнера в короткие сроки. Согласно официальным данным, в январе индийский экспорт в Китай превысил на 42% ожидания большинства китайских аналитиков, при этом было бы слишком опасно высокомерно относиться к росту индийской конкурентоспособности» — пишет Ху. «Специалисты должны провести тщательный анализ индийского роста, чтобы выяснить, является ли он временным, или результатом серьезных изменений в производственном секторе страны».

Как полагает обозреватель, в целом, это является благом для «взросления» Китая и китайского потребительского рынка, однако, одновременно с этим, китайские производители столкнутся с возросшей конкуренцией со стороны индийских компаний. По мере роста стоимости труда в Китае, Вьетнам уже стал растущей производственной страной, однако, он не видит в настоящий момент в этом повода для серьезного беспокойства.

«Как бы то ни было, производственное развитие в такой крупной стране, как Индия означает большее давление на Китай. Возросшая конкуренция со стороны индийского производственного сектора является вопросом особой стратегической важности, заслуживающим особо пристального внимания», — подытоживает свою мысль обозреватель.

Напомним, что некоторые индийские специалисты из Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели полагают, что две крупные экономики Индии и Китая, находящиеся по соседству будут в будущем оказывать возрастающее влияние на формирование пост-американского мирового порядка, где Китай пока держит пальму первенства.