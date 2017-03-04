Пекин, 4 марта, 2017, 03:48 — ИА Регнум.

Китай переходит к экономическому давлению на Южную Корею посредством туристической сферы и сферы розничной торговли после того, как корейский конгломерат Lotte предоставил свою землю под размещение американской противоракетной системы THAAD, сообщает 3 марта гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

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Два туристических агента из Пекина и Гуанси заявили изданию, что им в пятницу, 3 марта была дана установка остановить поток китайских туристов в Южную Корею после 15 числа того же месяца. При этом, туры до указанного срока будут проходить в прежнем режиме.

Туристическим агентствам также предписано прекратить предоставление любых услуг, включая размещение в гостинице и бронирование рейсов для туристов в Южную Корею после 15 марта.

Китайским круизным лайнерам не позволено делать остановки в южнокорейских портах, а те, кто нарушит правила, будут «строго наказаны». По словам агентств, указания были даны неофициально.

Одновременно с этим, южнокорейский МИД выразил сожаление на тот случай, если Китай действительно ограничит гражданам страны поездки в Южную Корею в качестве возмездия за размещение Сеулом американской системы ПРО на своей территории.

Сообщается также о других санкционных мерах, включая расторжение контрактов между китайскими компаниями и Lotte Group, согласившейся предоставить землю под размещение ПРО, передает издание.

Напомним, что нынешние трения между Китаем и Южной Кореей возникли после озвучивания планов по размещению американской системы ПРО на корейском полуострове под предлогом борьбы с северокорейской угрозой после проведения КНДР своих крупнейших ядерных испытаний. Китай, несмотря на осуждение действий КНДР, рассматривает THAAD в качестве непосредственной угрозы своей военной безопасности. Обострение противоречий произошло после появления информации о том, что южнокорейская компания Lotte Group продала принадлежащую ей землю с полем для гольфа под нужды размещения американской ПРО.