Бенгази, Ливия, 4 марта, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Вооруженные боевики из группировки полевого командира Мохаммеда аль-Басита захватили два нефтяных терминала на востоке Ливии, находившихся под контролем военных генерала Халифы Хафтара, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

По информации информагентства, нападавшими в количестве примерно 1000 бойцов были захвачены нефтяные терминалы Аль-Сидра и Рас-Лануф. Нападение совершила группировка, ранее известная под названием «Бригады обороны Бенгази» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно заявлению пресс-секретаря армии Хафтара Ахмеда аль-Мосмари, военные приняли решение отступить, чтобы «избежать разрушения нефтяных объектов».

Также сообщается, что Правительство Национального Единства в Триполи осудило нападение и заявило о своей непричастности к захвату терминалов.

Напомним, Ливия остается разделенной страной после гражданской войны и убийства лидера «Ливийской Джамахирии» Муаммара Каддафи в 2011 году.

В настоящий момент Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью Ливии, контролирует только район Триполи. Восток страны контролируется «Ливийской национальной армией» генерала Халифы Хафтара.