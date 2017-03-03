Пекин, 4 марта, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Китай открыл занавес нового политического сезона с выступления на пятой сессии Всекитайского комитета Народного политического коснультационного совета 12-го созыва крупнейшего политического советника Юй Чжэншэна, подчеркнувшего приверженность курсу ЦК КПК и её председателя Си Цзиньпина, сообщает 3 марта информационное агентство «Синьхуа».

Флаг Китая

Будучи председателем комитета Юй выступил с отчетом перед более чем 2000 политических советников, собравшихся в центе Пекина, чтобы обсудить политические, экономические и общественные вопросы, стоящие перед Китаем.

Юй заявил, что в рамках курса на «великое обновление», достижения страны в 2016 году во многом были обеспечены поддержкой Си Цзиньпина, как ядра ЦК КПК.

Ожидается, что во время собрания, участники выскажут свои идеи касательно предложенного Си Цзиньпином плана развития, состоящего из четырех пунктов: выведение Китая в разряд стран со средним достатком населения, углубление реформ, развитие права и закона, а также совершенствование внутрипартийного управления и дисциплины, который к 2020 году должен вывести КНР в число процветающих государств.

В своей речи Юй указал на некоторые неиспользованные резервы по улучшению ряда аспектов работы совета.

«Обсуждение государственных вопросов должно стать более глубоким и практичным, демократический контроль должен продолжать стандартизироваться, а членам Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета нужно еще эффективней исполнять свои обязанности», — завил собравшимся Юй.

По его мнению, основные усилия в этом году должны быть направлены на обеспечение стабильного и здорового экономического развития, коммуникаций с представителями общественного мнения Тайваня, а также на поддержание гармонии и стабильности.

Юй полагает, что взаимодействие между политическими советниками и молодежью Тайваня должно быть усилено в целях объединения общества и поддержания мирного развития отношений. Он отметил важность работы на объединение общества и дружбы между жителями Гонконга, Макао и Тайваня наряду с китайцами, живущими за рубежом.

Напомним, что в настоящее время в Пекине проходит Пятая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета 12-го созыва — главного консультационного органа страны, призванного осветить отношение крупнейших экспертов страны из разных областей и сфер деятельности к ключевым проблемам и вызовам, стоящим перед страной.