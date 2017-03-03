Москва, 4 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте подтвердила перенос на осень всех свои концертов на Украине. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Orbakaite.ru Кристина Орбакайте

«Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах на Украине в преддверии проведения «Евровидения» по настоянию организаторов концерты переносятся на осень», — написала Орбакайте.

Певица уточнила, что все уже приобретённые билеты остаются действительны, либо могут быть возвращены в точках приобретения.

Напомним, ранее стало известно об отмене концерта Кристины Обракайте в украинской столице, запланированного на 6 марта.

Как сообщил телеканал «112 Украина», отмена концерта связана со «всеобщим общественным возмущением», возникшим из-за того, что деятельность Орбакайте связана с Россией.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Орбакайте якобы запрещён въезд на Украину. Однако Служба безопасности Украины эту информацию не подтвердила.