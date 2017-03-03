Москва, 4 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала ироничное высказывание американской актрисы Сары Джессики Паркер о российском после в Вашингтоне Сергее Кисляке. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 3 марта, в своем Facebook.

Bjoertvedt Сара Джессика Паркер

Ранее Паркер решила пошутить насчет «контактов» генерального прокурора США Джеффа Сешенса с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Она опубликовала свою фотографию и подписала её следующей фразой: «Не могла не поинтересоваться… Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?».

На это Захарова ответила: «Я могу по секрету сказать, что если Сара Джессика Паркер так хочет встретиться с Послом России в США, то всё возможно, Сергей Иванович будет рад».

Напомним, в США демократы обвиняют членов команды Трампа в том, что все они связаны с Россией, тайно встречаются с Кисляком и чуть ли не шпионят в пользу Москвы.