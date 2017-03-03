СМИ: Ле Пен могут обвинить в фиктивном найме двоих сотрудников
Париж, 3 марта, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Лидера французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вызвали в суд по делу о фиктивном найме двоих сотрудников, сообщает телеканал BFMTV.
Marine2017.fr
Марин Ле Пен
Кроме того, в штаб-квартире «Национального фронта» проведены обыски.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудниками правоохранительных органов Франции были допрошены двое сотрудников предвыборного штаба Марин Ле Пен.
Напомним, 2 марта 2017 года депутаты Европарламента проголосовали за лишение главы политической партии «Национальный фронт» и лидера парламентской фракции «Европа наций и свобод» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.