Дублин, 3 марта, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В Ирландии на территории бывшего католического приюта найдено массовое захоронение нескольких сот младенцев и маленьких детей, сообщает Associated Press.

Священник

Закрытый в 1961 году приют принадлежал католическому религиозному ордену «Бон Секур».

Следователи из правительственной комиссии уже обнаружили останки 800 маленьких детей, захороненные в 20 отдельных могилах.

По информации агентства, возраст детей колеблется от восьми месяцев до трех лет. По результатам ДНК-тестов костей выяснилось, что дети были похоронены в 1950-годах.

Причиной их смерти специалисты назвали постоянное недоедание и болезни, с которыми ослабленные голодом детские организмы справиться не могли.

Изучение захоронения продолжается.