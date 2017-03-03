Тереза Мэй: Сохранить Шотландию в составе Великобритании – личный приоритет
Лондон, 3 марта, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Сохранение Шотландии в составе Великобритании является личным приоритетом премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, сообщает газета The Telegraph.
По мнению издания, глава британского правительства считает, что Шотландия «одержима независимостью».
Кроме того, Тереза Мэй сделала предупреждение шотландскому правительству, содержащее сообщение о том, что «политика — это не игра».
Издание также сообщает, что 3 марта Тереза Мэй должна выступить на заседании шотландской Консервативной партии в городе Глазго.
Напомним, 31 марта Великобритания должна принять решение о выходе из состава Евросоюза. Тереза Мэй собирается безотлагательно приступить к переговорам по вопросу брексита.
При этом Шотландия на референдуме о выходе Соединенного Королевства из ЕС проголосовала против брексита, а ряд шотландских политиков сделали заявления о том, что в данной ситуации Шотландия может отделиться от Великобритании, чтобы сохранить свое членство в Евросоюзе.