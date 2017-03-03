Москва, 4 марта, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Камчатка — регион, известный своими природными красотами и необычной атмосферой. С 28 февраля по 9 апреля в Москве в государственной Галереи на Солянке проходит фотовыставка «Камчатка». Для ее организации автор проекта Владимир Медведев запустил крауд-кампанию по сбору средства на платформе Planeta.ru.

Владимир Медведев Кратеры с высоты птичьего полёта. Красные породы проступают из-под слоя черного пепла, образуя пластичные узоры на поверхности земли

«Камчатка является визитной карточкой России. Тут одни из наиболее ярких ландшафтов — вулканы, побережье Тихого океана, первозданные пейзажи. Попадая сюда, оказываешься, словно в мире снов, фантазий. Это просто потрясающе! Одной из наиболее ярких тем в Камчатской экспедиции для меня стал лес, который засыпало пеплом больше 40 лет назад. Всё это время деревья стоят неторнутыми, словно белоснежные статуи. Для меня было важно передать эту незабываемую атмосферу», — рассказал Владимир в интервью ИА REGNUM.

Владимир Медведев Сухие растения на фоне склона вулкана, извержение которого стало причиной их гибели

На выставке представлены фотографии самого высокого качества, что выглядит весьма эффектно, а каждая работа здесь — звено продуманной концепции. Для посетителей подготовлен специальный путеводитель, который позволит лучше донести концепцию до зрителей. Кроме того, чтобы лучше передать атмосферу Камчатки, фотограф подготовил несколько видеоклипов с помощью дронов, камеры go-pro и технологии таймлэпс. Также будет представлен фильм, посвященной жизни народов севера. Его автор — известный немецкий режиссёр, фотограф и оператор — Ульрике Оттингер.

Владимир Медведев Сердце Камчатки: озеро в горах с высоты птичьего полёта

«Мне хочется показать, что фотография такое же искусство, как живопись, музыка и другие. Эта выставка получилась очень эмоциональная. Это не про географию, не про исследование диких областей, это про красоту, про ощущения, про разговор с самим собой. Специально к этой выставке я сделал буклет, который мы раздаём всем посетителям. Там большое внимание уделено текстам, размышлениям, эмоциям. Вообще, Галерея на Солянке, где проходит моя выставка, в этом плане очень интересная площадка. Я рекомендую приходить в то время, когда там нет людей, чтобы была возможность остаться наедине с первозданнами ландшафтами, послушать самого себя, подумать», — отметил автор выставки.

Владимир Медведев Скалистый остров в Тихом океане облюбовали бакланы и другие морские птицы

Проект по сбору средств был организован 28 декабря, за два месяца собрать удалось почти 120 тыс. рублей. Запланированная сумма — 180 тыс. рублей. Однако до окончания мероприятия остается еще неделя. Средства были необходимы для изготовления 30−40 фотографий высокого качества, а также для печати 10 тыс. бесплатных путеводителей по выставке. Лишь на эти два пункта в списке расходов пришелся один миллион рублей. А помимо этого, требуются деньги на аренду галереи, рекламу выставки и проведение вернисажа.

Владимир Медведев Покрытые мхом кратеры, в окружении лавовых полей, образовавшихся в результате большого извержения вулкана Толбачик в 2013 году

Для спонсоров придумано немало различных вознаграждений. Отметим, что некоторые из них, например, приглашение на торжественное открытие или оригинальный постер с авторской подписью уже нашли своих героев. Однако остались и другие вознаграждения: за взнос в размере 400 рублей — приглашение на двоих или за 700 рублей можно получить красочную электронную книгу по Камчатке расширенной версии; за 10 тыс. рублей — индивидуальная экскурсия по выставке вместе с автором.

Владимир Медведев Рассвет на берегу Тихого океана. Отсюда солнце начинает своё ежедневное путешествие по территории России

За время небольшого путешествия по Камчатке, в которое фотограф отправился за вдохновением и снимками для своей выставки, пришлось столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, с неблагоприятными погодными условиями. Во-вторых, с одной из главных российских проблем — с плохими дорогами. Фотограф поделился:

«Путешествие длилось не очень долго, всего около 12 дней, но оно было одним из самых изматывающих. Передвигаться по Камчатке крайне сложно. В тех местах, куда я ездил дорог практически нет, как нет и гостиниц. Каждый день наш лагерь накрывало туманами, облаками, не переставая дул сильный ветер. Под конец путешествия накрыло сильнейшей грозой, какие очень редко бывают на Камчатке. Природа показала на всё, на что она была способна. Но это и хорошо, потому что существует правило — чем хуже погода, тем лучше фотографии. Гроза на закате подарила мне сразу три работы, которые вошли в экспозицию выставки».

Владимир Медведев Владимир Медведев, портрет автора

Как сказал Владимир Медведев, он полностью посвятил себя этой работе, и последние полгода работал над выставкой круглые сутки. Поэтому о будущих проектах говорить пока сложно.

«Я рад, что на этой выставке воплотились практически все мои мечты. Сейчас у меня есть желание остановиться и подумать над тем, куда меня привела Камчатка, хотел ли я вообще идти сюда, и только потом уже, возможно, я смогу думать, как быть дальше», — заключил автор выставки.