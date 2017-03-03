Пекин, 3 марта, 2017, 19:04 — ИА Регнум. На территории Китая запущено крупномасштабное тестирование сети мобильного интернета 5G, сообщает агентство «Синьхуа».

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Китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации КНР сообщает, что в Китае началась подготовка к созданию интернет-сети формата 5G на территории всей страны.

Целью начавшегося тестирования заявлена стандартизация новых технологий мобильной связи. В проекте принимают участие крупные компании китайской мобильной индустрии, в частности ZTE и Huawei Technologies.

Тестирование будет продолжаться до 2018 года и будет включать три стадии проверки самой системы 5G, основных технологий системы и механизмов решения возникающих проблем.

Ввести в эксплуатацию сеть мобильного интернета 5G Китай планирует к 2020 году.