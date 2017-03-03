Нью-Дели, 3 марта, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Антироссийские санкции США усложняют исполнение российско-индийских договоренностей по поставкам ЗРК С-400 «Триумф» и фрегатов проекта 11 356, но это может быть преодолено путем изменения индийского законодательства, сообщает издание Economic Times.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

По мнению издания, Индия, чрезвычайно заинтересованная в поставках российского вооружения, может изменить свои законы и разрешить российским предприятиям военно-промышленного комплекса при исполнении контрактов заручаться гарантиями российских банков.

В настоящее время индийское законодательство требует от иностранных поставщиков вооружения гарантий индийского банка, чтобы участвовать в закупочном процессе.

На данный момент ни один индийский банк не может вести дела с организациями и компаниями из черного списка США, так как из-за этого получит серьезные проблемы с Вашингтоном, так как международные транзакции осуществляются с использованием американского доллара.

Напомним, Объединенная судостроительная корпорация и концерн ВКО «Алмаз-Антей», участвующие в упомянутых сделках с российской стороны, включены в черные списки США.

По мнению издания, решением этой проблемы может стать изменение правил индийских оборонных закупок. Нью-Дели может сделать исключение для российских компаний в вопросе предоставления финансовых гарантий индийских банков.

Напомним, межправительственное соглашение о поставках в Индию четырех боевых кораблей и комплексов ПВО С-400 «Триумф» было достигнуто в октябре 2016 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.