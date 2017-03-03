Киев, 3 марта, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В сегодняшних экономических и политических условиях энергетика Украины, в особенности атомная, находится под угрозой. Как заявил в интервью ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, украинские АЭС необходимо выводить на капитальный ремонт, чтобы продлить их срок эксплуатации, то есть сотрудничать с «Росатомом», чего украинские власти, конечно, не хотят. Есть второй вариант: выводить АЭС из эксплуатации, но тогда резонно появляется вопрос, чем будет заменяться атомная генерация. По данным МАГАТЭ за 2016 год, доля АЭС в общем энергобалансе страны составляет 52,29%.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС

«Когда Украина предприняла попытку изменить стратегию в энергетике, то есть сократить до минимума потребление газа, заменив его другими видами топлива, упор делался как раз на АЭС. Они стали работать на 100-процентную мощность. Именно с них можно было максимально отбирать электроэнергию, потому что топливо для них в больших масштабах в краткосрочный период закупать не нужно было. Но эта загрузка на полную мощность приводит к тому, что сокращается интервал регламентных работ. Периодически станции надо выводить на ремонтные работы. Это делать тоже не хочется, потому что получается, что эти выведение станции в период ремонтных работ надо заменять угольными или газовыми генерациями», — объясняет эксперт.

По его словам, именно поэтому во многих случаях власти пытались сократить либо масштабы ремонта, либо сроки ремонта. Однако ни к чему хорошему такие меры не приводит.

«Что делать, непонятно»

Напомним, что ранее сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич на пресс-конференции в Киеве заявил, что в ближайшие годы Украина столкнется с нехваткой базовой генерации. Произойдет это из-за износа АЭС и ТЭС. Средств, чтобы их модернизировать и строить новые блоки, в стране нет. Как сказал аналитик, срок работы вырабатывающих до 60% электроэнергии АЭС можно продлить на 10−15 лет, но не более. Между тем на постройку нового блока нужно $1,5 млрд. Этих средств нет. Поэтому, что делать в такой ситуации, непонятно.

Марунич подчеркнул, что модернизацию и строительство блоков придется заложить в тарифы, но при падающих доходах, а это замкнутый круг. Иными словам, Украине грозит энергетическая бедность, так как потребители и частного, и промышленного секторов не смогут себе позволить пользоваться энергией. Следовательно, производимая продукция будет очень дорогой, и спрос на нее упадет.

Более того, с такой позицией согласен и профессор Национальной академии госуправления при президенте Украины Геннадий Рябцев. По его словам, большей части украинских ТЭС уже 50 лет. Срок службы АЭС можно продлевать, но не вечно.

Комментируя эти заявления ИА REGNUM, Игорь Юшков напомнил, что украинские атомные станции были построены в советское время. Поэтому топливо для них, запчасти различные производятся сейчас в основном структурами «Росатома», ремонтные работы тоже. Однако сотрудничать с Россией в этой области Украине не хочется, поэтому Киев все время намеревался переключиться на американские компании, которые занимаются строительством и эксплуатацией атомных станций. США даже немного изменили конструкцию своих топливных элементов для того, чтобы они подходили.

«Но получается, что станцию строили для одного вида топливных элементов, а теперь пытаются засунуть в нее другое. Самое главное, что АЭС — это не вечный объект. Постепенно нужно продлевать срок службы его методом капитального ремонта, либо выводить из эксплуатации», — отмечает Юшков.

Выбор между Россией и авариями на АЭС

Для того чтобы делать капитальный ремонт, нужны средства, нужно обращаться к «Росатому». Однако ни денег, ни желания сотрудничать с «Росатомом» у киевских властей нет. Дальше ничего не делая, эксплуатировать станции постоянно невозможно.

«Поэтому встает вопрос, что делать: выводить из эксплуатации или оставлять, и пусть повышается риск постоянных аварий», — говорит эксперт.

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В случае вывода АЭС из эксплуатации эти мощности необходимо чем-то заменить, например, газом или углем. В то же время Украина не собирается закупать голубое топливо у «Газпрома». Есть более дорогой вариант поставок из Европы, однако при этом сами украинские власти заявляют, что к 2020−2025 годам вообще откажутся от импортного газа. С углем тоже теперь возникают проблемы из-за блокады поставок из Донбасса. В этом случае необходимо либо договариваться с Донбассом, либо копить деньги и закупать уголь в Польше, ЮАР, говорит ведущий аналитик ФНЭБ.

Он обращает внимание: «В конечном итоге мы сталкиваемся с тем, что политическая ориентация антироссийская киевских властей выходит им боком в сфере экономики и энергетики. С кем-то, с кем логично работать, они по политическим причинам сотрудничать не хотят. Это и приводит к существенным проблемам».

Что касается помощи в атомной сфере от других стран, то, как объясняет эксперт, с теоретической точки зрения это возможно, но в современных экономических условиях на Украине маловероятно. «Росатом» всегда предлагал уникальные условия в плане строительства новых станций: давал кредит, на него же сам строил, обучал персонал, привозил топливо, потом забирал уже отработанное топливо, сам его утилизировал. Таких условий никто не предлагает для новых АЭС, подчеркивает аналитик. Если же говорить о ремонте и эксплуатации уже существующих АЭС на Украине, то, конечно, это могут сделать еще и американцы, французы или китайцы. Однако никто бесплатно это делать не будет.

«К тому же это может привести к ухудшению отношений с Россией. А им (китайцам — прим.ред.) это не нужно. Пришли бы американцы, но там частные компании, они денег хотят, их какими-то обещаниями и сказками не накормишь», — заключил Юшков.

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