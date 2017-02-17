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Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС

Экономика
Две компании из КНР подали заявки на строительство в Чернобыле солнечной станции мощностью в 1 ГВт
Модель солнечной электростанции. Государственный Политехнический музей, Москва Модель солнечной электростанции. Государственный Политехнический музей, Москва

Припять, Украина, 17 февраля 2017, 21:48 — REGNUM  Китайские инвесторы планирует строить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС солнечные электростанции. Так, компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corporation (CCEC) уже заинтересовали соответствующим проектом. Об этом стало известно из сообщения министерства экологии Украины.

Отмечается, что к началу января текущего года Минэкологии страны получило 39 заявок от компаний на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения объектом по производству «зеленой» энергии. В частности, две вышеупомянутые компании подали заявки на строительство в Чернобыле солнечной станции мощностью в 1 ГВт. Компании надеялись, что строительство может быть начало уже в этом году. Однако пока заявки находятся только на стадии рассмотрения, и когда этот процесс завершится, не уточняется.

Напомним, что в июле прошлого года Рада Украины приняла закон об изменении правового режима зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, который открыл путь для возобновления хозяйственной деятельности на части территорий, загрязненных в результате аварии на атомной электростанции в 1986 году. Позднее власти заявили, что планирует строительство на этой территории объектов ВИЭ, в частности, солнечные электростанции.

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На первом этапе инвесторы могут реализовать пилотный проект по установке объектов солнечной генерации на каждом из одобренных участков мощностью до 20 МВт. Этот этап действовал до 1 января текущего года. После этого Украина получила 39 представлений от компаний на локализацию проектов.

«Это хороший прогресс в реализации нашего амбициозного плана — парка возобновляемой энергетики в Чернобыльской зоне», — заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Как пишет Naftogaz.ru, размещать солнечные станции в Чернобыльской зоне выгодно по нескольким причинам. Во-первых, уровень инсоляции, то есть степень освещенности территории в течении суток, здесь достаточно высок — 1300 кВт*ч/м2. Это вдвое превышает показатель в Северной Европе. Во-вторых, после аварии здесь еще сохранились линии электропередач — можно снизить вложения в инфраструктуру. В-третьих, для других видов деятельности Чернобыльская зона все равно непригодна.

С другой стороны, у самой Украины в условиях политического, социально-экономического кризиса нет необходимых средств, чтобы реализовать проект собственными силами. Поэтому и привлекаются иностранные инвесторы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Киев давно задумывался над использованием Чернобыля под альтернативную энергетику. Например, в планы властей входило производства из сырья, полученного на очищенных от радиации землях. Планировалось, что заниматься изучением этого вопроса будет Институт биомассы и устойчивого развития, бельгийско-украинское предприятие. Учитывая тот факт, что до сих пор степень воздействия радиоактивного загрязнения в зоне отчуждения не до конца ясна, то эта затея весьма рискованна. Так как есть вероятность того, что на выходе может получиться радиоактивное биотопливо. Далее если использовать такое топливо в коммерческих целях, то оно может попасть на рынки к украинским потребителям.

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