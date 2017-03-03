Москва, 3 марта, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Поручение президента России Владимира Путина чиновникам разобраться в неправомерном вмешательстве органов опеки в семью может привести к неудовлетворительному результату, в связи с чем должен быть подготовлен альтернативный отчет о практике изъятия детей в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 марта заявила председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян во время парламентских слушаний на тему «Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации, связанных с отобранием ребенка».

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«Ответ на вопрос президента, пытаются сегодня дать те, кто прямо или косвенно участвовал в нарушениях — в тех самых нарушениях неправомерных и избыточных действий по отношению к семье, или молча присутствовал», — заявила Мамиконян.

«Уже очевидно желание тех групп, которые сейчас должны серьезно разобраться с ситуацией по отобранию детей и превышению полномочий в этой сфере, сказать: то, как действовали, было, может, хоть и незаконно, но очень гуманно по отношению к детям. Это было в их интересах, а значит, закон надо подправить под сложившуюся практику», — отметила она.

По ее мнению, такой подход совершенно недопустим. «Фактически получается, что с этим мнением выступает та лиса, которую послали посчитать кур в курятнике», — подчеркнула председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление».

В связи с тем, что у тех, кто должен отвечать на запрос президента, нет ни алгоритма, по которому следует отвечать, ни понимания, ни желания разбираться в первичных обстоятельствах, «Родительское Всероссийское Сопротивление» активно готовит свой аналитический отчет с доказательной картиной происходящего. «Их достаточно много, чтобы сделать обобщение», — заявила Мамиконян.

В свою очередь, сенатор Елена Мизулина также заявила, что члены Совета Федерации совместно с родительскими ассоциациями подготовят альтернативный доклад на тему изъятия детей президенту РФ.

Напомним, по итогам большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года президент России Владимир Путин поручил министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью. Ранее Путин указывал, что он также выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции» и «бесцеремонного вмешательства в семью».