Ростов-на-Дону, 3 марта, 2017, 15:34 — ИА Регнум.



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У дорожников Ростовской области с приходом весны начинается «жаркий период». С установлением плюсовой температуры обнажилась вечная проблема России: вместе со снегом тает асфальт. Признал удручающее состояние дорог на Дону губернатор Василий Голубев и призвал незамедлительно латать ямы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«Получаю немало жалоб через СМИ, напрямую от населения о состоянии дорог после зимы, сам вижу это состояние. Да, было больше 15 так называемых переходов через ноль, что не могло не сказаться на дорожном покрытии. Но это значит — нужно моментально реагировать. Поручил Минтрансу, главам территорий незамедлительно устранять дефекты дорожного покрытия», — написал глава региона в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в прошлом году капремонту подверглись 33 транспортные артерии региона протяженностью 84,9 км. На эти цели из областного бюджета было направлено 2,3 млрд рублей. Кроме того, отремонтирован 161 участок трасс регионального значения протяженностью 345,8 км. Это потянуло из региональной казны 2,3 млрд рублей. На строительство новых объектов было направлено 3,4 млрд рублей.

Также стоит отметить, что дорожный фонд занимает около 9% в общей расходной корзине Ростовской области. Так, на строительство новых и ремонт старых дорог на Дону в 2017 году заложено 2,6 млрд рублей.

Что касается областного центра, то в 2016 году дорожный фонд Ростова-на-Дону составил 6 млрд 268,8 млн рублей. По замыслу властей в этом году в донской столице дорожный вопрос планируется решить за счет средств федерального и областного бюджетов в размере более 4 млрд 434 млн рублей.