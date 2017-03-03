Нижний Новгород, 3 марта, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, не имеющие отношения к «Единой России», пытаются на законодательном уровне лишить партию власти монополизма в вопросах доступа к СМИ, финансируемым за счет регионального и муниципального бюджетов.

Андрей Репин ИА REGNUM Заксобрание Нижегородской области

Сразу три фракции — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» — внесли на рассмотрение областного парламента законопроект о гарантиях равенства политических партий при освещении их деятельности государственными и муниципальными СМИ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года и обяжет средства массовой информации, имеющие бюджетное финансирование, соблюдать равенство в освещении деятельности партий. При этом законопроект гарантирует СМИ свободу творчества.

«Предложенный нами законопроект не стесняет творческие редакции СМИ в работе, но заставляет отказаться от монополизма одной партии в медиа-пространстве», — заявил глава фракции ЛДПР в ЗСНО Владислав Атмахов.

В свою очередь глава фракции КПРФ Владислав Егоров отметил, что ЛДПР, «Справедливая Россия» и коммунисты находятся или в условиях информационной блокады или должны изыскивать собственные немалые средства, чтобы рассказать зрителям и читателям о своих инициативах.

Андрей Репин ИА REGNUM Владислав Егоров

«Сложившаяся ситуация очень похожа на присвоение бюджетных миллионов одной партией на собственный пиар. Это недопустимо», — считает Егоров.

«В Нижегородской области имеется целый пул проправительственных СМИ, обеспечение которых обходится региональной казне в десятки миллионов рубле, — отметил в свою очередь глава фракции «Справедливая Россия» Александр Бочкарев. — Однако на деньги нижегородских налогоплательщиков эти СМИ освещают работу только одной партии — партии власти, словно других не существует. Нас тоже поддержали нижегородцы».

Андрей Репин ИА REGNUM Александр Бочкарев

Теперь, чтобы закон начал работать, его должно поддержать парламентское большинство. А оно на сегодняшний день за «Единой Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Законодательное собрание Нижегородской области «Единая Россия» набрала абсолютное большинство голосов и получила 41 депутатский мандат из 50 возможных.

КПРФ смогла получить всего 4 места в Заксобрании, ЛДПР — три места, «Справедливая Россия» — два.