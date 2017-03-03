Москва, 3 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Программа материнского капитала была предложена летом 2006 года. Среди скептиков, чьи голоса практически не были услышаны в общем одобрительном гуле, был один из ведущих российских экономистов Павел Медведев. Опираясь на опыт ряда европейских стран, которые прибегали к аналогичным программам, он предполагал, что существенного повышения рождаемости такие меры, скорее всего, не дадут: семьи, которые и так планировали рождение еще одного ребенка, сделают это раньше, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов.

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«В мире на сегодняшний день не существует какого-то общепринятого, дающего гарантированный результат механизма повышения рождаемости. Попытки определить факторы, влияющие на решение семьи о рождении ребенка, социологическими методами приводят к ожидаемому и очевидно неверному результату. Обычно по результатам опросов «призовые места» делят между собой уверенность в завтрашнем дне, стабильный доход на среднем уровне, наличие качественной медицинской помощи и образования, словом, все те факторы, которые позволяют «поднять ребенка на ноги» и дать ему хорошие стартовые позиции», — пояснил эксперт.

Парадокс состоит в том, что в большинстве европейских стран, где семьи могут рассчитывать на все или почти все названные преимущества, проблема депопуляции населения стоит не менее остро, чем в России. И наоборот: самый высокий коэффициент суммарной рождаемости отмечается в африканских странах с достаточно низким уровнем жизни и развития социальной сферы. В России картина похожая: в благополучной Москве коэффициент суммарной рождаемости в 2015 году составил 1,406 (интегральный рейтинг социально-экономического положения — 82 114), в республике Тува — 3,386 (интегральный рейтинг — 12 295), хотя однозначной корреляции по всем субъектам, безусловно, нет», — отметил Парфенов.

Следует ли из сказанного, что продолжение программы материнского капитала нецелесообразно? Ни в коем случае. В условиях глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалась Россия, именно семьи с детьми зачастую оказываются самыми незащищенными в социальном плане. Материнский капитал создает для них своего рода «подушку безопасности», позволяющую хоть как-то решать стратегические проблемы выживания. И предложение Минруда о продлении программы — одна из немногих государственных мер последнего времени, не ориентированная на «затыкание дыр» в условиях кризиса, а работающая на будущее страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивает действие в 2018 году, еще на 5 лет, по 2023 год. Сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей. Добавим, программа материнского капитала действует с 2007 года.

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