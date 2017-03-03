Новосибирск, 3 марта, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил «всех новосибирцев с победой города» над «Сибмостом». Накануне, 2 марта 2017 года, Арбитражный апелляционный суд города Томска отменил решение о выплате из бюджета города 2,5 млрд рублей убытков при строительстве Бугринского моста в пользу частной компании.

Invest.nso.ru Бугринский мост в Новосибирске

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«Нас пытались принудить к выплате из бюджета 2,5 млрд рублей после закрытия всех счетов и завершения работ по строительству Бугринского моста. Конечно, это легло бы тяжелым бременем на бюджет, а значит и на всех новосибирцев. Мы готовились к этому заседанию очень серьезно, выверяли каждую запятую, каждый миллиметр нашей позиции, которая, на наш взгляд, была безупречной, и суд нас поддержал», — написал градоначальник на своей официальной странице на Facebook.

Мэр подчеркнул, что если бы суд принял другое решение, был бы создан колоссальный прецедент для всей страны, потому что «многие исполнители после завершения строительства захотели бы вернуться к вопросу дополнительных выплат после окончания всех работ».

«С этой точки зрения решение суда оказалось крайне важным. Оно отражает государственный подход в решении подобных споров», — подчеркнул Локоть.

В свою очередь, начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова сказала, что подобные иски имеют ужасающие последствия для бюджетной системы.

«2,5 млрд рублей — это три бюджета развития, это 10% собственных доходов Новосибирска. Именно поэтому в прениях я решила немного отклониться от установленного регламента и не ограничивать свое выступление лишь той просьбой, которая была изложена в апелляционной жалобе — отказать компании «Сибмост» в иске. А кроме этого посчитала нужным сказать о необходимости государственного подхода в разрешении таких споров. Потому что большинство крупных муниципальных контрактов реализуются с измененными сроками их выполнения. Мы, безусловно, ратуем за то, чтобы у «Сибмоста» было стабильное финансовое положение, но действовать такими способами — это просто недопустимо», — прокомментировала Маслова решение суда.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов в прямом эфире ток-шоу «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» отметил, что это было уже второе заседание, на которое приехала целая делегация из Новосибирска, в составе самого Скатова, а также депутата Госдумы Веры Ганзя, депутата Законодательного собрания Андрея Жирнова и депутата Горсовета Новосибирска Ивана Конобеева.

«Мы все пришли на поддержку, но мы в прениях не участвовали. У нас была достаточно профессиональная юридическая защита. Мы потребовали доказать те убытки, которые выставлял «Сибмост» городу, а значит, всем горожанам. Мне кажется важным, что суд учел наши доказательства и не увидел в том иске, который коммерческая компания выставила горожанам, обоснования этих убытков. Была предоставлена некоторая экспертиза, в которой якобы доказывалось, что «Сибмост» понес убытки, но самого факта доказательства убытков нет», — сказал Артем Скатов, отметив, что «это важная, хотя и отчасти промежуточная победа, которая говорит, что те контракты, которые город имеет, они должны в рамках этих договоренностей и оставаться».

По словам Скатова, представители «Сибмоста» заявили, что будут подавать апелляцию на принятое судом решение. Но он считает, что Верховный суд вряд ли найдет какие-то новые обстоятельства и доказательства в этом деле. И надеется, что принятое судом решение останется в силе.

Интересен тот факт, что все представители городской власти с завидной постоянностью подчеркивают, что «Сибмост» выставил иски об убытках горожанам, что в случае удовлетворения исков именно на плечи горожан ляжет оплата понесенных компанией убытков. Действительно, если бы город заплатил из бюджета 2,5 млрд рублей, то это бы так или иначе отразилось на каждом новосибирце.

Бюджет города Новосибирска на 2017 год — дефицитный: доходная часть — 36,1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей. Но в то же время иск «Сибмоста» адресован управлению дорожного строительства Новосибирска и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. И компания в своих убытках обвиняет именно власти, а не горожан, в том, что те не вовремя передали земельный участок при строительстве Бугринского моста, из-за чего компания не смогла вовремя приступить к работам и понесла дополнительные финансовые затраты. Но власти все время пытаются акцентировать внимание на том, что «Сибмост» судится со всем городом, и создается впечатление, что власти просто хотят таким образом переключить внимание общественности.

Напомним, 2 марта 2017 года Седьмой Арбитражный Апелляционный суд города Томска отклонил иск «Сибмоста» к мэрии Новосибирска о взыскании 2,5 млрд рублей убытков при строительстве Бугринского моста — на эту сумму были оценены убытки компании при строительстве моста.

Ранее, в ноябре 2016 года, Новосибирский арбитражный суд удовлетворил иск компании «Сибмост» к управлению дорожного строительства Новосибирска и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. «Сибмост» требовал взыскать с муниципалитета 2,5 млрд рублей за то, что власти не вовремя передали земельный участок при строительстве Бугринского моста, из-за чего компания не смогла вовремя приступить к работам и понесла дополнительные финансовые затраты. Объект должен был быть возведён к апрелю 2012 года. Мэрия Новосибирска обязалась зарезервировать земельные участки и расселить около 350 частных жилых домов, своевременно предоставив участки генподрядчику. Фактически же разрешение на строительство на этих участках заказчик стал предоставлять лишь с 2012 года. В результате сроки строительства моста увеличились на 2,5 года.

Бугринский мост в Новосибирске сдан в эксплуатацию 8 октября 2014 года. Контракт стоимостью 14,8 млрд рублей подписан в декабре 2009 года. Он имеет самый большой в России и СНГ арочный пролет длиной 380 метров, длина его с подъездными путями 5,82 километра. Пропускная способность — 60 тысяч автомобилей в сутки. При этом до сих пор у горожан и некоторых депутатов возникают вопросы относительно целесообразности строительства этого моста, так как он до сих пор не заработал на полную мощность.

Стоит также упомянуть, что в конце февраля в новосибирской компании «Сибмост» сменился президент. Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, вместо Альберта Кошкина во главе компании встал Алим Примкулов. До сих пор смена руководства «Сибмоста» никем из указанных лиц не комментируется.

Ранее также стало известно, что в ближайшее время новосибирский «Сибмост» может сменить собственников. Контрольный пакет акций АО предположительно достанется консорциуму, ведущую роль в котором играет холдинг АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а также одному из основных кредиторов предприятия — Сбербанку.

АО «Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны. АО было создано в 1993 году на базе треста «Мостострой № 2». За это время «Сибмост» построил в России и странах СНГ свыше 4100 мостов и путепроводов общей длиной более 400 км.

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В 2016 году руководство «Сибмоста» официально сообщило о тяжелой ситуации в компании. По словам представителей АО, причиной такого положения является общая негативная ситуация в отрасли.