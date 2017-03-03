Ереван, 3 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить межпарламентские связи с Арменией и сделать их более рабочими — на уровне комитетов парламентов и на уровне регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом, в частности, шла речь на встрече делегации российских парламентариев с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.

Parliament.am Вячеслав Володин в Ереване

«Исходим из того, что Армении для нас — стратегический партер. Нам нужно эти отношения укреплять через межпарламентские связи, через те шаги, которые мы могли бы сделать в рамках решений по гармонизации законодательства, как в рамках ассоциаций, межпарламентских организаций», — отметил Володин.

Одна из задач — сделать эти связи более рабочими на уровне комитетов, отметил спикер Госдумы. «Рассматриваем визит как визит базовый в плане развития межпарламентских отношений в рамках профильных комитетов. Потому что многие вопросы, которые обсуждаются на уровне исполнительной власти, приходят в Думу для ратификации, нам важно, чтобы парламент эти вопросы отрабатывал с позиции межпарламентских контактов с парламентом Армении до того, как они еще будут рассматриваться в нашем парламенте», — пояснил он.

«Учитывая, что вопросы развития инфраструктуры, вопросы гуманитарных проектов сегодня крайне важны, мы рассматриваем, что именно в рамках визита нам можно было бы установить более эффективные отношения именно на уровне профильных комитетов и, конечно, регионов», — продолжил парламентарий.

«Россия имеет федеративное устройство, это сильная сторона нашей страны, поэтому нам крайне важно, чтобы руководители региональных парламентов участвовали в жизни страны, и те вопросы, которые имеют отношение к регионам, и в области внешнеэкономических вопросов, в области гуманитарных проектов, было бы правильно, чтобы мы могли обсуждать с участием председателей парламентов регионов на уровне межпарламентских связей», — заявил Володин, подчеркнув, что это была просьба Совета Законодателей.

Напомним, что в составе делегации — глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов. Для более тесного выстраивания рабочих отношений на уровне комитетов Госдумы и Национального Собрания Армении в состав официальной делегации входят председатели трех комитетов Госдумы — по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов.