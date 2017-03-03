Москва, 3 марта, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Количество молодых ученых в России возросло на 6% за последние пять лет. Об этом сегодня, 3 марта, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на семинаре-совещании «Повышение эффективности финансовой деятельности образовательных организаций».

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«Сегодня для молодых карьера ученого становится более привлекательной. В стране растет не только число исследований, но и число ученых среди молодежи. Если пять лет назад доля ученых до 39 лет составляла 37%, то сейчас она достигла 43%. Это большая цифра», — отметила Васильева.

По мнению Васильевой, «сейчас очень хороший шанс, чтобы сделать российскую науку ядром развития общества».

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерством образования и науки РФ определены победители конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами вузов. Из более 2500 заявок отобрано 444 проекта 125 организаций. В 2017 году на поддержку научных проектов вузов будет направлено 2,9 млрд рублей.

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