Хельсинки, 3 марта, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Финляндия в 2016 году потратила 5 млрд евро на выплату пособий по безработице, что на 2% меньше в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на Организацию социального страхования Kela.

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Как отмечают в организации, в 2015 году расходы на социальную защиту безработных достигли рекордно высокого для страны уровня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Финляндии приступили к эксперименту по внедрению системы безусловного базового дохода, который призван заменить большую часть ныне действующих социальных льгот. В декабре прошлого года из 175 тыс. финнов в возрасте от 25 до 58 лет, получавших пособие по безработице, по жребию были выбраны 2 тыс. человек. В течение двух лет они будут получать ежемесячно 560 евро базового дохода — вместо пособия по безработице, средний размер которого после вычета налогов составляет примерно ту же сумму.

Напомним, число безработных финнов в январе 2017 года составило 242 тыс. человек. При этом число долгосрочных безработных, то есть тех, кто остается без работы год и более, достигло 122 тыс. человек.