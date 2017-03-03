Минск, 3 марта, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Юноша, признанный виновным в нападении с бензопилой и топором на посетителей торгового центра в Минске, проведет в заключении 15 лет. Такое решение вынес Минский городской суд, передают 3 марта «Вести».

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Отмечается, что наказание в виде 15 лет лишения свободы во время судебный прений попросил прокурор. На момент совершения нападения, в результате которого одна женщина погибла и две получили ранения, обвиняемому еще не исполнилось 18 лет. Согласно белорусским законам наказание в таком случае не может превышать 15-летний срок.

Ранее молодой человек полностью признал себя виновным. Родные погибшей женщины потребовали возмещения морального вреда на общую сумму 230 тыс. белорусских рублей, что соответствует $115 тыс. Претензии о компенсации ущерба предъявили также пострадавшая женщина и собственник торгового комплекса.

По данным следствия, вечером 8 октября 2017 года 17-летний юноша вошел в торговый центр «Новая Европа», держа в руках заведенную бензопилу. При этом он находился под действием алкоголя.

Сначала студент напал на одну из посетительниц, однако ей удалось убежать. Затем он нанес смертельные травмы 43-летней женщине, действуя бензопилой и топором, после чего ранил еще двух женщин. Злоумышленника задержали работники и посетители торгового центра, а также прибывшие на место милиционеры.

Результаты стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы показали, что молодой человек мог не полностью осознавать свои действия, когда находился в торговом центре. Кроме того, его подозревают в подготовке убийства нескольких человек 7 октября 2016 года в одном из минских вузов.