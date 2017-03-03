Санкт-Петербург, 3 марта, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» ожидают рекордного пассажиропотока по итогам 2017 года. За первые два месяца текущего года он уже вырос на 30% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом 3 марта заявил коммерческий директор управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Аэропорт «Пулково»

Ильин уточнил, что такой агрессивный рост в начале года зафиксирован благодаря крайне низкой базе 2015 и 2016 годов, когда на рынке перевозок произошел обвал. Летние показатели должны скорректировать ситуацию, и прогнозируемый рост по итогам года, вероятно, будет ниже.

«Но мы ожидаем исторического рекорда в 2017 году, цифра по количеству пассажиров должна перевалить за исторический максимум», — сказал Ильин.

Напомним, пассажиропоток петербургского аэропорта в 2016 году составил 13,2 млн человек. Пока же наиболее удачным для «Пулково» является 2014 год — тогда через воздушную гавань прошло 14,2 млн пассажиров.

«Основная доля нынешнего прироста приходится на международный трафик», — подчеркнул Евгений Ильин.

Он представил новинки маршрутной сети «Пулково». Так, компания Alitalia с июня запустит регулярные рейсы в Катанию, греческая Ellinair открывает полеты в Кавалу, «Уральские авиалинии» в мае запускает регулярные рейсы в Кутаиси, «РусЛайн» с 1 июня будет летать в Берген, а также намерена возобновить рейсы в Таллин. Вероятно, «Пулково» объявит еще о нескольких новых направлениях ближе к лету, пока они не утверждены.

Кроме того, возобновятся перелеты в Шанхай (China Eastern Airlines), Загреб (Croatia Airlines), Белград (Air Serbia).

Авиакомпании также увеличат частотность перелетов, например, KLM удвоит число полетов в Амстердам с 7 до 14 в неделю, а также увеличит на треть количество рейсов Finnair в Хельсинки с 14 до 20 в неделю.

UTair открывает полеты в Самару и Минеральные Воды, S7 — в Брянск, Калининград и Берлин, «Нордавиа» — в Волгоград, Воронеж, Казань, «ВИМ-Авиа» — по ряду азиатских и российских направлений за счет чартеров.

Базовый перевозчик аэропорта, авиакомпания «Россия» откроет новые для себя чартерные перелеты в черногорскую Подгорицу и чешский Пардубице.

Ожидается, что возобновление регулярных рейсов из Петербурга в турецкие Стамбул и Анталью частично отнимет поток у Сочи и Симферополя.

«Россия» также намерена чаще летать в Барселону, Бургас, Варну, Вену, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Рим.