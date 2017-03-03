Москва, 3 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Международный женский день намерены отмечать 16% жителей Российской Федерации. Число граждан, празднующих 8 марта, за последние три года снизилось (ранее его отмечали 19% респондентов). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Участие женщин в политике поддерживают 66% жителей России, не поддерживают 30%.

Хотят, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами 57%, не одобряют эту идею 38%.

При этом не хотят, чтобы в ближайшие 10−15 лет президентом России стала женщина, 53% опрошенных, не исключают этого 33%.

По мнению 48% граждан РФ, больше шансов добиться продвижения по службе у мужчин, чем у женщин. 41% считают, что шансы у мужчин и женщин примерно равны.

В целом опрос показал, что растет доля тех опрошенных, кто не одобряет участие женщин в политике, поддерживает их исключение из политической жизни.

Опрос проведен 17—20 февраля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.