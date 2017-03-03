Хабаровск, 3 марта, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев побывал с рабочим визитом в Хабаровске и встретился с обладателями дальневосточных гектаров, передает корреспондент ИА REGNUM

Ольга Демиденко Поселок Токи Ванинский район Хабаровский край

Читайте также: Трутнев распорядился «дать денег» владельцам сахалинских гектаров

В Хабаровском крае подана уже 10-тысячная заявка на получение бесплатной земли, а с получателями наделов заключено 1644 договора.

В ходе встречи с представителями краевого правительства полпред подчеркнул особую значимость именно коллективных заявок:

«Фактически в чистом поле у нас будут появляться новые населенные пункты. У нас десятилетиями села и поселки исчезали, а теперь будут появляться. Нужно организовать среди населения конкурс на названия для новых населенных пунктов. А мы будем работать над созданием инфраструктуры», — заявил Юрий Трутнев .

При этом полпред не сказал, что делать со «старыми населенными пунктами», с теми, которые еще «не совсем исчезли». Например, с поселком Токи в Ванинском районе. Его жители сегодня жалуются, что не могут получить бесплатный гектар — рядом с их поселком ведется масштабное строительство — возводятся новые порты. Да и сам поселок, по-хорошему, давно пора переносить в другое, более пригодное для проживания живых людей, место.

Не восставший из пепла

Поселок Токи в старину был стойбищем орочских и удэгейских племен. В 1943 году, во время строительства железной дороги, здесь появилось несколько бараков для строителей-железнодорожников. Позже были построены школа, больница, клуб. Поселок потихоньку рос. Жили не хорошо — не плохо: работали, растили детей, ездили летом в отпуск, как и большинство жителей советской глубинки.

Но наступил 1976 год. И о поселке Токи в Хабаровском крае узнала вся страна.

В том году в Ванинском районе случился страшный пожар — не виданный доселе. Главный ужас заключался в том, что вблизи поселка Токи вспыхнули оружейные склады. Снаряды были уложены неправильно. Объятые пламенем, они полетели в сторону жилых массивов.

Приехавший после высокий военный чин сказал тогда, что «плотность стрельбы была здесь такой же, как в Сталинградскую битву».

Токи буквально стерло с лица земли.

Как было принято в те времена, в Токи немедленно организовали «ударную стройку». Газеты пестрели оптимистичными заголовками: «Токи отстроили за год!».

Но деревянные двухэтажки соорудили из сырого бруса — лес везли прямо из тайги, тут же пилили, без просушки. Людей уверяли, что это временно, что через пять лет им построят кирпичные дома. Но шли годы — временное жилье постепенно становилось постоянным: постоянным источником бед. Дома начали гнить. Стены пожирал грибок.

Несколько лет назад, по программе капитальных ремонтов Фонда реформирования ЖКХ. Гнилые пятиэтажки «капитально отремонтировали». Стены «обернули» влагонепроницаемой пленкой и обили сверху доской. Гнить после этого токинские дома стали еще быстрей.

Жители Токи сегодня жалуются на то, что даже взять бесплатный гектар и построить новое жилье самостоятельно они не могут — в районе Токи реализуется важнейший для государства проект — строятся новые порты и железные дороги.

В Ванинском районе вообще проблемы со свободными землями.

Читайте также: Бесплатные гектары в Хабаровском крае: раздавать готовы, но земли мало

Как сообщало ИА REGNUM, в отдаленных таежных селах Хабаровского края, где почти не осталось жителей, новых поселенцев готовы встречать красной ковровой дорожкой. Но желающих переехать в таежную глушь нет. В упадок приходят старинные села Уська-Орочская, Тулучи, некогда крупный железнодорожный поселок Высокогорный. Во всех этих населенных пунктах уже есть инфраструктура. Так стоит ли создавать новые населенные пункты на необустроенных таежных гектарах?