Москва, 3 марта, 2017, 11:32 — ИА Регнум.



zalazaksunca Сыр

Белорусские сыры, производимые на ОАО «Ошмянский сыродельный завод» и ОАО «Рогачевский МКК», могут быть запрещены в России. Пока продукция находится под усиленным контролем Россельхознадзора, пишет газета «Известия».

Уточняется, что меры приняты после того, как в сырах этих предприятий обнаружен консервант натамицин (E235) в концентрации выше допустимой. Комментируя решение Россельхознадзора, пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано пояснила, что нарушения зафиксированы трижды — в продукции каждого из указанных заводов.

«Если в режиме усиленного контроля еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий», — сказала она.

Мелано уточнила, что другим вариантом санкций может стать просьба к белорусским поставщикам о введении самоограничения.

По словам главы НИИ питания Виктора Тутельяна, натамицин, блокирующий действие антибиотиков в организме, вреден. Человек, принимающий антибиотики, может оказаться беспомощным против болезни из-за натамицина: антибиотик не подействует.

Как пояснили в Россельхознадзоре, превышение содержания вещества отмечалось в сырах «Ошмянского сыродельного завода». В продукции «Рогачевского МКК» концентрация превышена не была, но наличие консерванта в продукции производитель не указал на этикетке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что в РФ нет дискриминации товаров, поставляемых из Белоруссии, и в этом можно убедиться, зайдя в любой продуктовый магазин.