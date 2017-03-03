Самара, 3 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Всего выявлено 28 нарушений на прошедших торгах по строительству объектов в Самарской области. Дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 закона о защите конкуренции в отношении ООО Проектно-строительной компанией «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект», ООО «Автодорстрой» 1 марта 2017 возбуждено 1 марта 2017 года. Такую информацию предоставила пресс-служба ФАС России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В ФАС России поступила информация о возможном нарушении антимонопольного законодательства при проведении торгов на выполнение работ по строительству различных объектов в Самарской области, которые проходили с марта 2014 по август 2016 года. Общая сумма начальной цены контрактов составила 2 млрд 8 млн 883 636,3 рублей, а государственные контракты были заключены с незначительной экономией на общую сумму 2 млрд 623 тыс. 84,72 рублей, отмечает ведомство.

По итогам расследования ФАС России обнаружила, что в ряде случаев наблюдалось минимальное снижение начальной цены со стороны одних и тех же участников торгов: ООО ПСК «Волга», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО «Автодоринжиниринг».

Также на некоторых торгах были зафиксированы случаи совпадения IP-адресов у ООО ПСК «Волга» и других участников торгов (в частности, ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО «Автодорстрой»), с которых осуществлялся вход на электронную торговую площадку. В таких случаях победу одерживала ООО ПСК «Волга» или одна из этих компаний. Остальные заявки конкурсной комиссией отклонялись.

В настоящее время ФАС проводит внеплановые проверки в этих компаниях.

«Декартелизация сферы строительства является одной из основных задач антимонопольного ведомства на 2017 год, и мы будем продолжать работу по выявлению и пресечению антиконкурентных соглашений в социально значимых сферах», — подчеркнул начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ФАС уличила самарский Минздрав в картельном сговоре при госзакупке на 4 млрд рублей. Ведомство признало министерство здравоохранения региона, ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях.

«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма закупки составила более 4 млрд рублей. Всех хозяйствующих субъектов, участвовавших в антиконкурентном соглашении, не зависимо от того, выиграли ли они торги, ожидает штраф до 50% от начальной (максимальной) цены предмета торгов. Должностные лица министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов будут привлечены к уголовной ответственности», — такое заявление сделал начальник УФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Ранее Федеральной антимонопольной службой России возбуждено дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Фигурантами дела также стала группа лиц ПАО «Газпром» и областного министерства энергетики и ЖКХ. Об этом 18 января 2017 года сообщил пресс-центр ФАС.

Дело заведено в соответствии с признаками нарушения Закона о защите конкуренции после того, как в ФАС обратились представители «Средневолжской газовой компании» и сообщили о действиях исполнительной власти области и компаний, входящих в группу лиц ПАО «Газпром».

В частности ведомством было установлено, что указанные лица с 2010 года выполняют соглашение, которое направлено на перевод крупных потребителей голубого топлива от «Средневолжской газовой компании» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз».

Отмечается, что подобные действия могут привести к тому, что конкуренция на рынке транспортировки газа будет устранена. Первое рассмотрение дела состоится 3 февраля 2017 года.

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