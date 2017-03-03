Ростов-на-Дону, 3 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за паводка размыло дорогу. В связи с этим движение на участке подъездной дороги к станице Селивановская Милютинского района временно перекрыто. Соответствующее решение принял региональный Минтранс, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве 3 марта.

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Альтернатива автомобилистам предоставлена: весь транспорт пускают в объезд. Разрушенный участок начнут восстанавливать сразу же после схода паводка.

Отметим, в конце февраля во всех муниципалитетах Ростовской области стартовали специальные противопаводковые учения. В рамках сборов отработаны системы оповещения, приведены в готовность силы и средства к практическому оказанию помощи населению. На сегодняшний день на Дону развернут 51 пост наблюдения за паводковой ситуацией, на 14 узлах Азово-Черноморского и Волго-Донского бассейнов проводится постоянный мониторинг уровня воды, в муниципальных образованиях области созданы межведомственные рабочие группы по контролю за ситуацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные большая вода пришла в населенные пункты Ростовской области. Режим ЧС был введён в Заветинском и Тацинском районах, где было подтоплено около 100 подворий и два дома. Никто из жителей сёл и хуторов из-за паводка не пострадал.

Напомним, для проводимой работы была задействована бригада спасателей численностью 400 человек и 120 единиц техники, привлекалась авиация МЧС России.

Между тем, спасатели предупреждают о том, что ситуацию нужно держать на контроле. Чрезвычайное ведомство информирует, что «процесс снеготаяния на Дону продолжается, весеннее половодье находится в стадии развития». Особое внимание следует уделить искусственным водоёмам.

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