Наньчан, Китай, 3 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Специалисты Института культурных реликвий и археологии провинции Цзянси сообщили об обнаружении самого древнего изображения одного из главных божеств даосского пантеона — Дунвангуна, также известного как Король Востока.

Sina.com.cn Изображение Дунвангуна на зеркале

Изображение Дунвангуна было обнаружено в ходе раскопок неподалеку от Наньчана — столицы провинции Цзянси. В одном из погребальных комплексов было обнаружено зеркало, на задней стороне которого были изображены Дунвангун — Король Востока и его супруга Сиванму — богиня Запада.

Как полагают специалисты, находка относится к временам правления династии Хань (206 г. до н.э. — 25 г. н.э.). Зеркало было обнаружено в погребальном комплексе императора Лю Хэ, пишет «Наньцзао жибао».

Помимо зеркала археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов, а также несколько погребений приближенных императора. Первые захоронения в данной местности были обнаружены в 2011 г.

Согласно даосским традициям, Дунвангун считается супругом богини Сиванму, которую китайцы почитали как владычицу запада. Дунвангун и Сиванму воплощают такие ключевые понятия как Инь и Ян. Дунвангун считается владыкой дерева.

Обычно Дунвангуна изображали рядом с Сиванму, но если Синванму изображалась как прекрасная девушка, то ее супруг обычно изображался как получеловек — человеческое тело, птичья голова и тигриный хвост.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские археологи сообщили, что нашли древние семена, датируемые правлением династии Западная Хань (206 г. до н.э. — 25 г. н. э). Находка была обнаружена во время раскопок в г. Дэнкоу (Автономный район Внутренняя Монголия).