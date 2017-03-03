Москва, 3 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В России продукты питания из Белоруссии пользуются большой популярностью. Их приобретают около половины опрошенных, чаще всего покупают молоко и молочные продукты (28%), а также мясо и колбасы (19%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Белоруссия

79% потребителей белорусской продукции в России считают ее качество высоким, мнения расходятся только по вопросу о ценовой категории: 40% называют продукты дорогими, 39% — дешевыми.

Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14% опрошенных, в том числе 10% считают цены невысокими, 4% — напротив, довольно ощутимыми.

При этом попытки ввоза санкционных продуктов на территорию России из Белоруссии под видом продукции местного производства, по мнению 79% российских граждан, нужно жестко пресекать, и даже среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76% (обратного мнения придерживаются только 10% всех опрошенных).

Опрос проведен 8−9 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.