Карпинск, Свердловская область, 3 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. На Среднем Урале в городской больнице Карпинска назначен новый главный врач Евгений Штах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей Страхов. Врач

Ранее Евгений Штах возглавлял хирургическое отделение в городской больнице Карпинска. По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, который представил на встрече с горожанами в Доме культуры нового главврача, вопрос о закрытии стационара не стоит. Он подчеркнул, что уже в понедельник, 6 марта, состоится встреча чиновников регионального Минздрава и нового руководства больницы, на которой будет обсуждаться вопрос о погашении долгов клиники перед поставщиками.

Отметим, что предыдущий главврач городской больницы Карпинска Андрей Ильясов снят с должности. Основанием для этого стало его личное заявление.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в городской больнице Карпинска сложилась неблагополучная экономическая ситуация, связанная с долгами перед поставщиками медикаментов, расходных материалов, ГСМ для карет скорой помощи и услуг ЖКХ. Речь шла о задолженности в размере 15 миллионов рублей. В результате руководство больницы объявило о том, что если деньги не будут найдены, то дневной стационар придется закрыть, а большинство сотрудников уволить.

Впоследствии на проблему обратили внимание региональные власти. Главврач городской больницы Карпинска провел встречи с чиновниками из свердловского Минздрава. В итоге губернатор Евгений Куйвашев поручил министру здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову разобраться в ситуации.