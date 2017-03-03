В США жертвами тюремного бунта стали два человека
Вашингтон, 3 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В США двое заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме в штате Небраска, сообщает Associated Press.
Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890
По словам главы департамента исполнения наказаний штата Скотта Фрейкса, около 40 заключенных отказались возвращаться в свои камеры и подожгли внутренний двор. Погибли два человека.
Сотрудникам правоохранительных органов и охране тюрьмы потребовалось несколько часов на то, чтобы восстановить порядок.
В настоящее время бунт прекращен, проводится расследование. Точное количество пострадавших уточняется.