Вашингтон, 3 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В США двое заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме в штате Небраска, сообщает Associated Press.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

По словам главы департамента исполнения наказаний штата Скотта Фрейкса, около 40 заключенных отказались возвращаться в свои камеры и подожгли внутренний двор. Погибли два человека.

Сотрудникам правоохранительных органов и охране тюрьмы потребовалось несколько часов на то, чтобы восстановить порядок.

В настоящее время бунт прекращен, проводится расследование. Точное количество пострадавших уточняется.