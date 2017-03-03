Москва, 3 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Банк России с 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций — ПАО «ИнтехБанк» (г. Казань), ПАО «Татфондбанк» (г. Казань) и АО «Анкор банк» (г. Казань). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

ЦБ пояснил, что кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.

«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ПАО «ИнтехБанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, — говорится в сообщении. — Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала)».

В свою очередь, «Татфондбанк» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате собственных средств (капитала).

«Анкор банк» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, — отмечается в сообщении. — В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами».

Добавим, что по величине активов на 1 февраля «Татфондбанк» занимал 42-е место в банковской системе РФ, «ИнтехБанк» — 138-е место, «Анкор банк» — 233-е место.

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