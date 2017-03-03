Москва, 3 марта, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Российский боксёр Александр Поветкин, допинг-тест которого показал наличие в крови запрещённого препарата остарин, оштрафован на 250 тысяч долларов и отстранён Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределённый срок, сообщили в пресс-службе WBC.

Допинг

«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 г., господин Поветкин должен быть отстранён от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределённый срок. Он должен выплатить штраф в WBC в размере $250 тыс.», — сообщили в WBC.

Отмечается, что специальный протокол тестирования Поветкина будет разработан Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг. Расходы будет нести сам спортсмен.

Вопрос о восстановлении членства Поветина в WBC может начать рассматриваться лишь через год — тогда спортсмен сможет подать соответствующее заявление. Необходимым условием для снятия дисквалификации с Поветкина являются отрицательные результаты всех тестов, сданных в рамках вышеуказанного протокола.

«WBC предоставляет Поветкину возможность предъявить дополнительные доказательства относительно его допинг-пробы на остарин», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в мае Поветкин не был допущен к бою с Деонтеем Уайлдером (США) из-за обнаруженного у него мельдония (запрещён с 2016 года). В этом бою Поветкин мог завоевать титул чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC.

В декабре Поветкина не допустили к поединку за звание временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном (Канада). Причина — положительный результат теста на остарин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля присяжные в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк приняли решение, что Поветкин принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещён.