Москва, 3 марта, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Банк России с 3 марта лишил лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Татфондбанк» (г. Казань), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов «Татфондбанк» неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате собственных средств (капитала).

Между тем руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов «Татфондбанк» занимал 42 место в банковской системе РФ.