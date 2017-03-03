Вашингтон, 3 марта, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Расходы США на оборону будут увеличены, что даст возможность вооруженным силам страны предотвратить войну или, при необходимости, вести ее и победить. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем выступлении перед моряками на борту авианосца «Джеральд Форд», передает ABC News.

Армия США

«Мы дадим вам все инструменты, чтобы предотвратить войну и, если необходимо, вести войну и делать только одно — знаете, что? Побеждать», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что обратился к конгрессу с просьбой избавиться от секвестра на оборонные расходы и поддержать его инициативу о «великой перестройке» американского флота. На протяжении многих лет оборонный бюджет сокращался, что негативно отразилось на военном потенциале страны, однако теперь, пояснил Трамп, должен произойти рост расходов — один из самых значительных в истории США.

При отсутствии секвестра и обусловленной им неопределенности планирование для флота будет облегчено, цены будут взяты под контроль. Это позволит добиться выгодных сделок от поставщиков оружия.

«Те же корабли за меньшие деньги, те же самолеты за меньшие деньги», — заявил Трамп.

Кроме того, глава Соединенных Штатов заявил о том, что военно-морская мощь страны будет наращиваться для осуществления операций, включая антитеррористические, вдали от своих берегов. Усиление ВМФ США позволит «проецировать американскую могущественность на далекие земли», отметил Трамп.

«Надеюсь, что нам не придется прибегать к этой силе, но если придется, они (враги) столкнутся с большими-большими проблемами», — добавил президент США.